KRP tutkii suurta taidepetosta: Taidekauppiaiden epäillään myyneen halpoja kopioita Salvador Dalín veistoksista sadoilla tuhansilla euroilla – huijattuina liike-elämän menestyjiä

Myytyjen veistosten ei epäillä olevan väärennöksiä. Ostajat ovat kuitenkin saaneet jotain muuta kuin on luvattu.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Luoto kertoo, että veistoksia on myyty ostajille harvinaisina ja arvokkaina teoksina. Poliisin käsityksen mukaan todellisuudessa kyse on halvoista kopioista.

– Dalí myi aikoinaan valmistusoikeuksia joihinkin teoksiinsa. Valmistusoikeuksien myynti lähti kuitenkin jossain vaiheessa karkaamaan käsistä, ja oikeuksia on sittemmin myyty kontrolloimattomasti eteenpäin, Luoto taustoittaa.

– Nyt ollaan siinä tilanteessa, että kukaan ei tiedä, ketkä kaikki näitä teoksia valmistavat ja että paljonko niitä on kaikkiaan tehty. Olen heittänyt arvion, että puhutaan useista tuhansista, hän jatkaa.

Näistä taideteoksista on kyse.

Rikosepäilyt liittyvät myyntipuheisiin

Luodon mukaan rikosepäilyt liittyvätkin siihen, millaisin puhein veistoskopioita on myyty.

– Puhutaan veistoksesta, joita on tehty tuhansia ja hankittu suhteellisen halvalla ulkomailta.

– Jos niitä myydään Suomessa erittäin kalliiseen hintaan, aitoina ja harvinaisina, on meidän mielestämme tapahtunut erehdyttäminen.

Poliisin mukaan kauppojen yhteydessä asianomistajille on annettu vihreä muovinen kortti, jonka on kerrottu olevan veistoksen aitoustodistus.

Kymmeniä veistoksia ja noin 20 asianomistajaa

Kauppoja on solmittu huomattavilla summilla, sillä epäiltyjen uskotaan saaneen kokonaisuudessa rikoshyötyä useita satoja tuhansia euroja.

Veistoksia on päätynyt eri puolille Suomea yhteensä kymmeniä. Luodon arvion mukaan asianomistajia on jutussa noin 20.

MTV Uutisten tietojen mukaan joukossa on muun muassa yrittäjiä ja liike-elämässä merkittävissä tehtävissä työskenteleviä henkilöitä.

– Osa suhteista on perustunut siihen, että heille (asianomistajille) on aiemmin myyty erilaisia taide-esineitä. Joissain tapauksissa on kuitenkin vain otettu henkilöön yhteyttä ja tiedusteltu, että olisiko kiinnostusta.