KRP pyytää vihjeitä yli 15 vuoden takaisesta katoamisesta – tiedätkö jotain tästä palaneesta "mysteeriautosta"?

Keskusrikopoliisin ja Pohjanmaan poliisilaitoksen tutkimassa tapauksessa on kyse vuonna 1963 syntyneen Pekka Tuukkasen katoaminen. Perholainen, 41-vuotias Tuukkanen katosi 25. heinäkuuta 2004 Kinnulassa ja hänet on nähty viimeksi 26. heinäkuuta aamulla noin kello 5.30 Perhon ja Kinnulan rajalla maantiellä kohti Perhoa.

Poliisia kiinnostaa palaneen auton tarina

Keskusrikospoliisi on nyt jatkanut tapauksen tutkintaa. KRP:tä kiinnostaa erityisesti 27. heinäkuuta noin kello 23.40 palanut Mazda 626 -henkilöautoa koskevat havainnot. Henkilöauto paloi Perhon Kellokoskella valtatie 13 levähdysalueella.

Toinenkin auto kiinnostanut vuosien saatossa

Jo aiemminkin poliisi on ollut kiinnostunut autojen yhteydestä Tukkasen katoamistapaukseen. Tapahtuma-aikaan varastettu ja pari viikkoa myöhemmin poltettuna löydetty harmaa 1980-luvun Honda Accord on toinen ajoneuvo, jonka yhteyttä Tuukkasen katomaiseen on poliisissa selvitetty. Mitään yhteyttä näiden välillä ei kuitenkaan pystytty varmistamaan.