Tätä miestä Ruotsin poliisi etsii – voi olla myös Suomessa

Ruotsissa on käynnissä etsinnät kadonneen löytämiseksi.

Ruotsin poliisi etsii Haaparannassa perjantaina kadonnutta 71-vuotiasta miestä.

Viimeinen havainto perjantaina kadonneesta miehestä on tehty valtatie 99:llä ennen Norra Marielundsvägeniä.

Mies on noin 175 senttiä pitkä ja hoikkarakenteinen. Katoamishetkellä hänellä oli yllään musta takki, siniset farkut ja musta lippalakki.

Mies on hyvässä fyysisessä kunnossa ja kykenee kulkemaan pitkiä matkoja. On mahdollista, että hän on myös Suomen puolella.

Poliisi on käynnistänyt laajan etsintäoperaation, johon osallistuu poliisipartioita, helikopteri, kodinturvajoukko sekä tunturipelastus. Apua on pyydetty myös Suomen viranomaisilta.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.