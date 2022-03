Pekka Tuukkanen katosi 18 vuotta sitten – nyt poliisi tutkii kertomusta, jonka mukaan mies tapettiin ja piilotettiin paikkaan "mistä häntä ei ikinä löydetä"

KRP:n tutkintalinjana on naisen kertomus, jonka mukaan Tuukkanen olisi otettu Perhon kunnan puolelta katoamisaamuna heinäkuussa 2004 kyytiin autoon, jossa Tuukkasen lisäksi olisi ollut kyseinen nainen sekä kolme miestä.

Tuomisen mukaan nainen on poliisin kuulusteluissa kiistänyt olleensa mitenkään mukana tapauksessa tai edes tavanneensa Tuukkasta.

Poliisi epäilee, että Tuukkanen on saattanut olla kyydissä Mazda 626 -merkkisessä henkilöautossa, joka paloi 27.7. 2004, vain vuorokausi Tuukkasen katoamisen jälkeen, valtatie 13 levähdysalueella Perhossa. Auto oli sytytetty tahallaan palamaan.

- Yleensähän tällaisen tarkoituksena on hävittää kaikki jäljet uhrista, jos on dna-jälkiä, verijälkiä tai sormenjälkiä jäänyt autoon. Tämä polttaminen on hyvä tapa hävittää ne, Tuominen kertoi.