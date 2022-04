Nato-maa Kroatian presidentti vastustaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä – pääministerin mukaan presidentti on vandaali ja manipuloija

Useiden kroatialaismedioiden mukaan Milanović sanoo, ettei Kroatian parlamentin pitäisi ratifioida Suomen tai Ruotsin Nato-jäsenyyttä ennen kuin Bosnian ja Hertsegovinan vaalilakia on muutettu.

Kroatiassa on pidetty Bosnian vaalitapaa epäreiluna maan kroaattiväestön kannalta ja Kroatian johto on ajanut järjestelmän muuttamista ensi syksyn parlamenttivaaleihin mennessä. Asia on ollut esillä myös Eurooppa-neuvoston kokouksessa.