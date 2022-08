Kritisoitu valvontakamera tehtailee sakkotuloja Lontoossa – 1,5 vuodessa muhkea potti

Liikennekamera Isossa-Britanniassa on tehtaillut jo muhkean määrän sakkoja, mutta kameran sijoittelu herättää närää kansalaisissa.

Mirrorin mukaan kamera on asennettu Canonbury Placeen Lontoon Islingtonissa. Kyseinen alue on osa Low Traffic Neighbourhood - eli LTN-aloitetta, jonka tarkoituksena on vähentää moottoriajoneuvoilla ajoa kyseisellä alueella. Alueilla teitä saatetaan sulkea autoilta: asiasta viestitään esimerkiksi varoitusmerkein. Alueella ajamisen seurauksista vastaavat liikennekamerat, jotka tunnistavat rekisterinumeron.