Kaikkien aikojen sakkorysä? Pikkuruinen kylä USA:ssa keräsi vuodessa yli miljoonan liikennesakoilla

Pienet kylät, jotka keräävät sakkomaksuja voittoa varten, eivät ole tuntematon käsite Yhdysvalloissa. Fentonin kylä on kuitenkin omaa luokkaansa.

Se on suurin summa koko osavaltiossa, ja yksi suurimmista summista koko Yhdysvalloissa, vaikka kylä on vain 20 korttelin kokoinen.

Yhdysvalloissa tavallisesti kuntien tuloista noin 1,7 prosenttia syntyy sakoista. Fentonissa prosenttiosuus on 92,5.

Pormestarin oikeus

Yhdysvaltojen korkeimmassa oikeudessa on käsitelty jo 1970-luvulla tapauksia, joissa pormestarilla on selkeä eturistiriita tuomarina. Fentonissa se on kuitenkin edelleen todellisuutta.