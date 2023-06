Kritisoitu uudistus runnottiin läpi – olympialaisten maastohiihtoon merkittäviä muutoksia

Yhdistelmähiihto on uudessa mitassaan molemmilla 10 + 10 kilometriä, pitkä viesti 4 x 7,5 kilometriä ja väliaikalähtökisa 10 kilometriä. Sprintti ja parisprintti pysyvät ennallaan. Naisten olympiahiihtokisoihin tulee siis lisämittaa kaikkiaan 35 kilometriä, miesten kuormasta leikataan puolestaan 25 kilometriä.

– Meillä on ollut riittävästi tapauksia, jossa tytöt ajattelevat, että heidän on oltava laihempia päästääkseen kovempaa. Pidemmillä matkoilla tyttöjä pusketaan jälleen siihen suuntaan. Minusta se on täysin hullu viesti naisille, Italian hiihtoluotsi Markus Cramer jylisi NRK:lle.