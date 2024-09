Therese Johaug närkästyi – laukoo suorat sanat

Naisten sijaan miehet hiihtävät 50 kilometrin matkan lauantaina 8. maaliskuuta. Kisojen ohjelmasa on naistenpäivänä muutenkin vain miesten lajeja, kun miehet kisaavat myös yhdistetyssä ja mäkihypyssä. Naisten 50 kilometriä on ohjelmassa seuraavana päivänä, kisojen päätöspäivänä sunnuntaina.

Hiihtojen aikataulu on kyseisellä viikolla tiukka. Miehet ja naiset hiihtävät tiistaina 10 kilometrin kilpailun, keskiviikkona ohjelmassa on parisprintti. Torstaina miehet kisaavat viestissä, joka on naisilla ohjelmassa perjantaina. Miesten 50 kilometrin kilpailu hiihdetään lauantaina, naisten sunnuntaina.

– Miehissä on enemmän erikoishiihtäjiä. Uskomme, että on vähemmän miehiä, jotka haluavat hiihtää kolme kilpailua peräjälkeen kuin naisten puolella.

– On hienoa, että he hiihtävän päätöspäivänä. Silloin pidetään päättäjäiset ja Granåsenissa (Trondheimin hiihtokeskus) on paljon ihmisiä. Meistä se on upeaa, Skinstad sanoo.