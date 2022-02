Jari Isometsä esittää koko hiihdon kohupäätöstä isomman kysymyksen – "Onko oikein?"

Juuri 50 kilometrin kova kestävyysmatka oli osalle urheilijoista päämatka, jota varten he olivat valmistautuneet pitkään.

"Talvikisat annetaan jatkuvasti tuollaisiin paikkoihin"

Isometsä sanoo, että sohvalta on helppo huudella, ja on vaikea sanoa, oliko lyhentämispäätös oikea vai ei. Hän kuitenkin pohtii, että olisi voitu hiihtää esimerkiksi 40 kilometriä, kun reilun 28 kilometrin kilpailu "on todella kaukana viidenkympin kisasta".