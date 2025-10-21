Kristiinä Mäkelä ja Sami Helenius onnistuivat voittamaan katsojat puolelleen ja raivasivat tiensä jatkoon Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailussa.
Entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä joutui jättämään väliin Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suoran lähetyksen sunnuntaina 12. lokakuuta parinvaihtoviikolla sairastumisen takia.
19. lokakuuta Mäkelä onnistui tanssinopettaja Sami Heleniuksen kanssa raivaamaan tiensä jatkoon, vaikka olivat jääneet edellisenä sunnuntaina ilman tuomariääniä.
– Olo on kuin presidentillä, kun kansa oli meidän puolella, Mäkelä iloitsi.
– Nyt täytyy ihan sanoa, että kiitos! Sami Helenius välitti kiitokset katsojille TTK-lähetyksen jälkeen.
Kaksikon treeniviikko oli haasteita täynnä. Mäkelä oli yhä toipilaana kotona ja pari pääsi harjoittelemaan yhdessä ainoastaan puhelimen välityksellä.