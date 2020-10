Krista Kiurun pitkä perjantai: Sote vei yöunet, ravintola-ala syytti rääkkäämisestä ja oppositio vaati eroa – mutta päivä sai onnellisen lopun

Maskiryöpytys eduskunnassa

– Tämän kyselytunnin vakavin kysymys on mielestäni se, teetettiinkö meillä viime kesänä täysin turha tutkimus siitä, mikä hyöty näillä maskeilla on, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvosteli.

Kokoomus esitti epäluottamusta

– Parasta olisi, ettemme joudu kuulemaan virastojen pääjohtajilta selityksiä niin kuin 15. toukokuuta (THL:n Markku) Tervahaudalta, että ”minulla on se käsitys, että tässä liikkuu herkkyyksiä, jotka eivät liity itse epidemian hoitoon vaan ovat muuten yhteiskunnallisia. Asia voi olla jollain tavalla esimerkiksi politisoitunut. On näkemyksiä, jotka eivät ole vain tieteellisiä”, Kai Mykkänen siteerasi.

Päivä päättyi iloisissa tunnelmissa

– Sote-uudistus otti tänään jälleen tärkeän askeleen eteenpäin. Takana on useita pitkiä iltoja, ja välillä neuvotteluissa on mennyt yöhön asti, Kiuru kirjoitti sydänemojien kera.

– Kyllä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla on minun luottamukseni. Voin sanoa, että hän on tehnyt todella kovasti töitä niin keväällä kuin kesällä ja syksylläkin, että epidemiatilanne on saatu pidettyä hallinnassa, Marin kertoi MTV:n Uutisextrassa.