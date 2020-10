Krista Kiuru puolustaa omaa ja hallituksen toimintaa, kommentoi kokoomuksen epäluottamusesitystä ja vihjauksia poliittisesta ohjauksesta: "Onhan se sellaista oppositiopolitiikkaa"

Kokoomuksen mukaan Kiurun koronaviestintä on ollut liian epäselvää ja keväällä sosiaali- ja terveysministeriön tekemässä kangasmaskiselvityksessä olisi käytetty poliittista ohjausta.

STM:n selvitys suhtautui keväällä nihkeästi kangasmaskien suosittelemiseen. Hallituksen riveistä poliittinen ohjaus on kiistetty ja niin on tehnyt myös selvityksen tehnyt emeritaprofessori Marjukka Mäkelä Uuden Suomen haastattelussa .

Kiuru muistuttaa tuloksista

– Itse ajattelen, että sekä hallitus että sosiaali- ja terveysministeriö on epidemian edetessä aina tehnyt päätöksiä asiantuntijatietoon ja epidemiologiseen tietoon nojaten. Tieto on matkan varrella lisääntynyt ja tilanteet vaihdelleet. Näihin periaatteisiin olemme koko ajan nojanneet ja se on minusta kantava toimintalinja, Kiuru kertoi.