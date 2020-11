Krista Kiuru: Valmiuslain käyttöönottoa arvioidaan jo keskiviikkona – "Alamme olla päivien päässä siitä, että lisää toimia vaaditaan"

Ohjelmassa vieraillut Kiuru totesi, että Suomen tautitilanteen taittuminen on nyt kriittisessä hetkessä.

– Yksi lähtökohta on se, onko kaikki alueelliset toimenpiteet jo tehty. Silloin ollaan sellaisessa tilanteessa, että vaaditaan lisätoimia.

"Siinä varmasti oli aika paljon sanottu"

Onko hallituksen ja Uudenmaan päättäjien välillä ristiriitoja?

Kiuru totesi ohjelmassa myös, että sosiaali- ja terveysministeriö ei ole ainoastaan ohjeistanut Uuttamaata kiristämään rajoitustoimenpiteitään, vaan myös lähellä leviämisvaihetta olevia alueita on käsketty tehostamaan toimia jo ennen leviämisvaiheeseen siirtymistä.

– Lähtökohta on se, että me pyrimme etupainotteisesti tekemään näitä toimia. Uudenmaan osalta on kysymys siitä, että tehdään täysimääräisesti valtioneuvoston jo linjaamat toimet, muiden alueiden osalta toimitaan etupainotteisesti niin, ettei leviämisvaiheeseen koskaan mennä, Kiuru selitti ohjelmassa.