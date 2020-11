Pääministeri Marin täysin eri linjalla ministeri Kiurun kanssa valmiuslaista: "Se on aivan vihoviimeinen toimi"

– Emme ole vielä siinä tilanteessa (että valmiuslaki otettaisiin käyttöön), mutta on hyvä varautua kaikkiin tilanteisiin. Erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa terveydenhuollon kantokyky uhkaisi kuormittua, tai mikäli uudet rajoitustoimet eivät riittävässä määrin saisi epidemiaa hillittyä, näinkin järeät toimet voisivat tulla käyttöön, Marin kommentoi Kymmenen uutisissa.

– Ennen tätä pitää kaikki olemassa olevat keinot pyrkiä käyttämään niin, että tilanne saadaan hallintaan. Ei pidä ajatella, että valmiuslaki olisi ensimmäisten toimien joukossa. Se on aivan vihoviimeinen toimi.

Käsittelyssä myös epidemiatilanne

– Kuulemme epidemiologisen tilannekatsauksen ja kuulemme myös pääkaupunkiseudun ja HUS-alueen tilanteesta. Ja minkälaisia toimia on tehty ja minkälaisia suunnitteilla, onko lisätoimille tarvetta.

Pääkaupunkiseudulla ainoa hallituksen suosittelema koronatoimi, jota ei olla ottamassa käyttöön, on peruskoulujen sulkeminen.

– Tämä on viimesijaisia toimia, joita alueilla pitäisi ottaa käyttöön. Keväällä se toi monille lapsille ja nuorille oppimisen vaikeuksia ja hyvinkin haastavia tilanteita. Pitäisin tärkeänä, että perusaste ja alakoulujen oppilaat pysyisivät kouluissa.

"Itsekin olen ollut saman pöydän ääressä"

Julkisuudessa on keskusteltu myös valtion ja Helsingin päättäjien keskusteluyhteydestä. Esimerkiksi pormestari Jan Vapaavuori on arvostellut yhteyttä.

– Olen itsekin käynyt keskustelua tilanteesta Helsingin kaupungin kanssa. Toki varmasti aina on yhteistyössä parantamisen varaa, mutta tärkeintä on se, että toimia on tehty riittävän painavasti, Marin kertoi.