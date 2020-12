Krista Kiuru: Suomen koronatartunnoissa vaikea muutos, iäkkäitä sairastuu nyt kaikkialla: "Jos hallintaa ei saada, sairaalahoidon tarve tulee räjähtämään"

– Kun me katsomme alueellisesti tartuntojen saaneiden ikää, profiili vaihtelee. Meillä on toisilla alueilla ikääntyneempiä ihmisiä, jotka ovat saaneet tartunnan, mutta myös nuorekkaampaa profiilia, Kiuru kertoo MTV Uutisille.

– Kaikille maakunnille on nyt kuitenkin yhteistä, että näitä iäkkäämpiä tartunnan saaneita alkaa olla joka puolella. Se muuttaa tietenkin seuraavien viikkojen aikana huolen aiheelliseksi. Miten me selviämme, kun hoidon tarve tulee kasvamaan, koska (iäkkäämpien) ihmisten sairastuneisuus tulee lisääntymään, Kiuru sanoo.

– Tilanne on Suomessa erittäin vakava. Leviämisvaiheen alueilla tartunnat on saatava hallintaan. Jos tartuntoja ei saada hallintaan, sairaalahoidon tarve tulee räjähtämään seuraavien viikkojen aikana käsiin. Haluan sanoa, että tämä on todella vakava tilanne, Kiuru toteaa.

Vetoaa kansalaisiin

– Toivon ja vetoan hyvät kansalaiset siihen, että ei lähdettäisi liikkeelle, ellei ole pakko. Mitä enemmän tartuntoja tulee, sitä vaikeampi taakka sosiaali- ja terveyshuollossa on onnistua kaikki hoitoa tarvitsevat hoitamaan. Silloin aletaan olla siellä kantokyvyn äärirajoilla, jos meidän tartuntojen määrä kehittyy tässä kaavassa, mikä meillä on. Valitettavasti vielä ei ole näkynyt käännettä positiiviseen, Kiuru sanoo.

Valmiuslain käyttöönotosta uudelleen on keskustelu tasaisesti syksyn mittaa. Kiurun mukaan keskustelu jatkuu ensi viikolla, mutta hän korostaa, että valmiuslaki on viimesijainen keino.

– Tältä osin ensi viikolla valtioneuvostossa arvioidaan jälleen kerran noiden skenaarioiden pohjalta, joka tautitilanteesta on tehty, mihin ensi viikolla lähdetään. Me olemme tällä viikolla esitelleet STM:n näkökulmasta tautikuvan kehitystä ja tilanne on vakava. Jos me aiomme pitää tartuntojen määrän kontrollissa, se tarkoittaa sitä, että meidän on otettava vakavasti jo nämä numerot (tähänastiset tartuntaluvut), Kiuru sanoo.