Palopuhe tehosi – kriisi-Pelicans murjoi SaiPan kumoon

SM-liigan häntäpäähän jumittunut Pelicans otti tärkeän voiton, kun se kaatoi sarjakärki SaiPan kotonaan maalein 6–3.

Pelicans julkaisi alkuviikosta sosiaalisessa mediassa videon, jollla päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila ja kapteeni Miika Roine ruotivat lahtelaisten tilannetta.

– Faktat on käyty läpi ja tämänhetkinen toiminnan taso ei riitä. Toivottavasti jokainen ymmärtää olla pettynyt siihen, mitä se on tähän asti ollut. Tästä päivästä alkaen homma tulee muuttumaan. Puheet on nyt pidetty. Nyt on aika alkaa toimimaan Yli-Junnila julisti videolla.

Sanat muuttuivat teoiksi avauserässä, kun puolustaja Wyatt Kalynuk laukoi lahtelaiset johtoon avauserän seitsemännellä minuutilla. Ilo jäi kuitenkin lyhyeksi, kun SaiPan NHL-konkari Mark Pysyk kuittasi johdon komella rystyvippauksella vajaat viisi minuuttia myöhemmin.

Toisessa erässä joukkueet osuivat kahdesti. Ensin Ville Petman vei SaiPan johtoon, mutta Pelicans nousi rinnalle ja ohi Leevi Tukiaisen ja Hampus Falkin maaleilla. Otto Kivenmäki toi kuitenkin SaiPan tasoihin reilu minuutti ennen erätaukoa.

Kolmas erä oli Pelicansin juhlaa.

Lubos Horky karkasi erän ensimmäisellä minuutilla SaiPa-puolustuksen keskeltä, harhautti Michael Hutchinsonin ja ujutti kiekon verkkoon.

Ratkaisun makua oli ilmassa ajassa 52.47, kun Petteri Riihinen ja Lars Bryggman karkasivat ylivoimahyökkäykseen. Bryggman tarjoili Riihiselle takatolpalle, ja Hutchinson oli voimaton.

Loppulukemat viimeisteli Joona Kumpula reilut kolme minuuttia ennen päätössummeria.

Pelicansin tehomiehiä olivat Tukiainen tehoilla 1+2 ja Bryggman, jolle kirjattiin kolme syöttöpistettä. Patrik Bartosak torjui 25 kertaa.

Voitostaan huolimatta Pelicans jatkaa sarjataulukossa toiseksi viimeisenä, sijalla 15. Matkaa TPS:lle jatkoajalla maalein 3–2 hävinneeseen JYPiin on yksi piste.

SaiPa jatkaa tappiostaan huolimatta sarjakärjessä.

Juttua muokattu 18.12. kello 21.28. Lisätty Tukiaisen tehot 1+2.