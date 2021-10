Petri Kontiola piti kovasanaisen palopuheen – yhtäkkiä Ilveksessä tapahtui dramaattinen käänne: "Ei se paniikkia ollut"

Jääkiekon SM-liigassa Tampereen Ilves on yhtäkkiä koko sarjan tulikuumin joukkue. Kuusi viimeisintä ottelua ja kuusi voittoa. Petri Kontiola piti pari viikkoa takaperin palopuheen, minkä jälkeen Ilveksen suunta on muuttunut totaalisesti. Miten näin on päässyt käymään?