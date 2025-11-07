Marras-joulukuun harjoituksissa on mukana 15 000 varusmiestä ja reserviläistä. Maavoimien mukaan harjoituksissa varmistetaan "Ukrainan sodan oppien jalkautuminen koulutukseen".

Maavoimat järjestää marras-joulukuussa useiden sotaharjoitusten sarjan, jossa on mukana yhteensä 15 000 asevelvollista.

Harjoitusten tavoitteena on todentaa joulukuussa kotiutuvien varusmiesten osaaminen ja sodan ajan suorituskyky sekä ylläpitää reserviläisten ja henkilökunnan ammattitaitoa.

Maavoimien kaikkien joukko-osastojen lisäksi harjoituksissa on mukana joukkoja muista puolustushaaroista sekä Rajavartiolaitoksesta. Harjoituksiin sisältyy myös ilmatoimintaa.

Maavoimien tiedotteen mukaan harjoituksissa varmistetaan "Ukrainan sodan oppien jalkautuminen koulutukseen".

Mukana harjoittelemassa on myös sotilaita Suomen Nato-liittolaismaista. Tarkoitus on testata reservin kykyä yhteiseen operointiin.

Ensimmäisenä alkaa ensi lauantaina Rovajärven harjoitusalueella järjestettävä Maasotakoulun johtama Northern Spike 25 -panssarintorjuntaohjusharjoitus.

Heti perään Rovajärvellä käynnistyy 17. marraskuuta yli 2 000 sotilaan Northern Strike 225 -harjoitus.

Kainuun prikaatin johtaman harjoituksen ammunnoissa kehitetään eri johtamistasojen ja tykistön yhteistä tulenkäyttöä.

Rovajärvellä neljä viikkoa putkeen

Harjoittelu Euroopan suurimmalla harjoitusalueella ei taukoa liki kuukauteen, sillä heti tykistöharjoituksen jälkeen Rovajärvellä alkaa 26. marraskuuta Jääkäriprikaatin johtama Lapland Steel 25 -harjoitus.

Sen tavoitteena on ylläpitää Suomen kykyä puolustaa pohjoista aluettaan yhdessä liittolaisten, tällä kertaa ruotsalaisten ja puolalaisten, kanssa.

Marraskuussa harjoitellaan myös läntisessä Suomessa, kun Lohtajan ampuma-alueella pidetään 11.–20.11. kansainvälinen ADEX Mallet Strike 2/25 -ilmapuolustusharjoitus.

Sen yhtenä tavoitteena on kehittää ilmatorjunnan yhteensopivuutta ja toimintatapoja liittolaisten kanssa.

1:51 Katso myös: Suomen ilmapuolustus harjoitteli droonien tuhoamista toukokuussa.

Mallet Strikeen osallistuvat britit käyttävät harjoituksessa ensi kertaa Suomessa lyhyen matkan laserohjattavaa Starstreak-ohjusjärjestelmää.

– ADEX Mallet Strike on ilmatorjuntajoukkojen pääharjoitus, jossa jokainen ilmatorjuntakoulutettava varusmies pääsee ampumaan tai seuraamaan ryhmänsä ilmatorjunta-ammuntoja, lupaa harjoitusta johtava ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mano-Mikael Nokelainen tiedotteessa.

Hän lisää, että Suomen marraskuinen sää haastaa niin osallistujat kuin kalustonkin.

Puolustusta, viivytystä ja hyökkäystä

Loppuvuoden harjoituksista suurin on eteläisessä Suomessa 27.11.–4.12. järjestettävä alueellinen pääsotaharjoitus Lively Sentry 25.

Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla järjestettävään harjoitukseen osallistuu noin 6 500 sotilasta, joista noin 4 000 on varusmiehiä. Mukana on yli 900 ajoneuvoa, joista lähes 200 on panssaroituja – mukaan lukien taistelupanssareita.

Maavoimien mukaan harjoituksen teemana on hyökkäyksen torjunta paikallisjoukoilla ja lyöminen reservillä. Harjoituksen aikana toteutetaan joukko-osastojen yhteisoperaationa kaupunkijääkäreiden tukema mekanisoidun taisteluosaston hyökkäys asutulla alueella.

3:07 Katso myös: MTV Uutiset osallistui Naton Freezing Wind -sotaharjoitukseen marraskuussa 2024.

Kaartin jääkärirykmentin johtama harjoitus näkyy merkittävästi varsinkin Orimattilan Artjärven alueella, missä liikkumista rajoitetaan ja teitä suljetaan.

Lähes samaan aikaan Lively Sentryn kanssa järjestetään Kuhmon Vuosangassa Northern Axe 25 -taisteluharjoitus, jossa maakuntakomppanian reserviläiset ovat suuressa roolissa.

Maavoimien mukaan paikallisjoukkojen käyttöä vaativissa taistelutehtävissä on harjoiteltu jo vuosia, mutta Northern Axessa maakuntakomppania osallistuu ensimmäistä kertaa prikaatin taisteluharjoitukseen puhtaasti taistelutehtävällä.

Reserviläiset ja varusmiehet sekä brittisotilaat harjoittelevat Vuosangassa puolustus-, viivytys-, hyökkäys- ja pimeätaistelua.