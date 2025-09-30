Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gazan rauhansuunnitelmassa Trump johtaisi itse Gazan väliaikaishallintoa. Alexander Stubbin mukaan Trumpin suunnitelma on tervetullut.

Presidentti Alexander Stubb pitää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suunnitelmaa sodan päättämiseksi Gazassa tervetulleena. Hän kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Stubbin mukaan kaikkien osapuolten olisi nyt sitouduttava suunnitelman toimeenpanoon.

Hän toivoo päivityksessään, että "työ palestiinalaisten, israelilaisten ja alueen kaikkien asukkaiden paremman ja turvallisemman tulevaisuuden puolesta alkaa".