Suora lähetys kello 14: Kommentoiko Putin Ukrainan tulitaukoehdotusta? MTV seuraa Putinin ja Lukashenkan infoa

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Moskovassa vieraileva Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden Suomen aikaa klo 14 alkaen. Tiedotustilaisuus on osa Lukashenkan virallista Venäjän vierailua.

Kansainvälistä yhteisöä kiinnostaa kuitenkin erityisesti Vladimir Putinin mahdolliset kommentit Ukrainan tulitaukoehdotukseen liittyen. Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin avustajat ovat keskustelleet aiheesta puhelimitse eilen.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi aiemmin Venäjän valtiolliselle uutistoimisto TASS:lle, että Putin saattaa kommentoida tiedotustilaisuudessa Ukrainan tulitaukoehdotusta, jos häneltä siitä kysytään. Peskovin mukaan ”kaikki riippuu siitä, mitä toimittajat kysyvät.”

Ukraina ja Yhdysvallat löysivät sovun 30 päivää kestävästä tulitaukoehdotuksesta tiistaina Saudi-Arabiassa. Venäjän ulkoministeriöstä kerrottiin tänään, että Venäjä on valmis keskustelemaan Washingtonin kanssa Ukrainasta jo tänään. Venäjä on aiemmin nostanut esiin mahdollisen keskustelun aiheesta "korkeimmalla tasolla". Uutistoimisto Reuters kertoi tänään aamupäivällä, että Yhdysvaltain Lähi-idän erityislähettilään Steve Witkoffin lentokone on saapunut Moskovaan. Witkoffin ohjelmasta Moskovassa ei kuitenkaan ole toistaiseksi tarkkaa tietoa.

Venäjän vastaus antaa odottaa itseään

Venäjä on toistaiseksi kertonut odottavansa tulitaukoehdotuksen yksityiskohtia Yhdysvalloilta. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi eilen, että Putin voisi pitää tulitaukoehdotusta ”panttivankina” lypsääkseen lisää myönnytyksiä.

Itsenäinen venäläismedia Vertska puolestaan kertoo lähteisiinsä viitaten, että Venäjän vastaus tulitaukoehdotukseen tulee sisältämään sellaisia ehtoja, joita Ukrainan on mahdotonta hyväksyä. Tämä olisi linjassa myös Venäjän aiempien rauhanehtojen kanssa.

Vertska myös toteaa, että tulitaukoehdotus tuli Venäjälle yllätyksenä. Se haluaa neuvotella rauhasta vain Yhdysvaltojen kanssa Ukrainan pään yli. Media siteeraa presidentin hallintoa lähellä olevaa lähdettään. Sen mukaan Kremlissä odotettiin, että ehdotuksista keskustellaan Venäjän kanssa ensin yksityisesti ennen niiden julkaisemista.