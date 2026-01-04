Syynä ovat "määrittelemättömät ongelmat".
Kreikassa saapuvat ja lähtevät lennot on keskeytetty kautta maan.
Syynä ovat "määrittelemättömät ongelmat", jotka vaikuttavat radiosignaaleihin.
Asiasta kertoo muun muassa kreikkalaislehti Ekathimerini ja uutistoimisto Reuters.
Mediatietojen mukaan ongelma vaikuttaisi liittyvän Ateenan ja Makedonian aluelennonjohdon keskusten keskitettyihin radiotaajuusjärjestelmiin.
Kyseinen lennonjohtokeskuksen käytössä olevat radiotaajuudet ovat Ekathimerinin mukaan poistuneet käytöstä.
Tapauksen tutkinta on kesken, eikä tiedossa ole, miksi radiotaajuudet ovat mahdollisesti poistuneet käytöstä.
Kreikan ilmatila on hieman ennen kello 13 Suomen aikaa lähes tyhjä.
Finnairin lennon Helsingistä Kreikan pääkaupunki Ateenaan on määrä lähteä kello 13.55.
Uutinen päivittyy.