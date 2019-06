Kovat vankeusrangaistukset eivät ole onnistuneet nujertamaan Satudarah-moottoripyöräjengiä – "Värväävät vielä vankilassa ollessaan sieltä lisää jäseniä"

"Ei se tähän kaadu"

Hänen mukaansa jengiin on liittynyt niin paljon uusia jäseniä, ettei tuomio vaikuta jengin toimintaan.

– Sitten he värväävät vielä vankilassa ollessaan sieltä lisää jäseniä jengiin. Niin sanotusti valmiita linnakundeja, opinnäytetyössä kerrotaan.

Kansainvälisyys jengin kilpailuetu

– He saavat täältä pikkuhiljaa jalansijaa ja juurtuvat Suomeen. Varsinkin se on merkittävä vaikuttaja toiminnan jatkumiseen, että on kyse isosta kansainvälisestä jengistä, opinnäytetyössä kerrotaan Kylmäkoskeen vedoten.