KRP: Katujengit nostavat päätään nyt myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella – "Kyllä tämä on erittäin huolestuttavaa"

Helsinkiläisen katujengin johtohahmona pidetty Jaff on syytettynä myös maanantaina Vantaalla alkaneessa ampumisoikeudenkäynnissä.

Vaikka poliisin sanoin "keskeisiä riitapukareita" on otettu kiinni, ja katujengitilanne on siltä osin hieman rauhallisempi, katujengit jatkavat KRP:n arvion mukaan toimintaansa edelleen.

– Yleisellä tasolla sanoisin, että ilmiö itsessään ei ole mihinkään poistunut, vaan päinvastoin se on vakiintunut, ampumistapauksen tutkintaa johtanut rikoskomisario Masi Puolakka sanoo.

– Poliisin arvion mukaan Suomessa on noin 10 katujengiä, mitkä ovat aktiivisia. Oikeastaan näiden tarkka arviointi on vaikeampaa, koska ryhmien rakenteet ovat hyvinkin löyhiä. Jengeihin kuuluvia henkilöitä arvioidaan olevan noin 100.

"Kyllä tämä on erittäin huolestuttavaa"

Katujengiläisiä yhdistää poliisin mukaan usein maahanmuuttajatausta. Ryhmiä on pääasiassa pääkaupunkiseudulla, mutta huolestuttavaa viestiä kantautuu jo muualtakin.

– Myös muista Suomen suurista kaupungeista on tullut havaintoja siitä, että tällaista katujengiytymistä olisi ilmiötasolla mahdollisesti tapahtumassa, Puolakka sanoo.

– Tässä on tutkittu vakavia rikoksia, eli kyllä tämä on erittäin huolestuttavaa, ja ilmiötasolla nimenomaan se, että kyseessä on usein nuoria aikuisia, ketkä todennäköisesti eivät ole niinkään yhteiskuntaan juurtuneita. Tällaista ilmiötä ei itsessään haluta kyllä Suomeen rantautuvan, ja poliisi suhtautuu ilmiöön hyvin vakavasti.