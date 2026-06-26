Saksan ja Ecuadorin lohkon päätöskamppailu alkoi todella kyseenalaisella tapauksella.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Saksa iski jo ottelun toisella minuutilla johtoon, mutta juuri ennen maalia sattui tilanne, josta olisi suurella todennäköisyydellä pitänyt tuomita vähintään vapaapotku, mahdollisesti varoitus.
Saksan Aleksandar Pavlovic pelasi palloa todella korkealla jalalla. Hänen kenkänsä kolahti suoraan Ecuadorin päähän.