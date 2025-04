Kova paljastus Xabi Alonsosta – erikoinen sopimus kulisseissa

Bayer Leverkusenin toimitusjohtaja Fernando Carro on paljastanut, että seuralla on "herrasmiessopimus" päävalmentaja Xabi Alonson kanssa hänen mahdollisesta lähdöstään.

Carron mukaan "herrasmiessopimus" tarkoittaa sitä, että Alonso voisi halutessaan siirtyä valmentamaan johonkin niistä seuroista, joita hän edusti pelaajana. Alonso pelasi menestyksekkään uransa aikana muun muassa Real Madridissa, Liverpoolissa ja Bayern Münchenissä.

Alonson tulevaisuus Leverkusenin peräsimessä on ollut tänä keväänä kasvavan spekulaation kohteena. Espanjalaisluotsista on puhuttu Carlo Ancelottin mahdollisena korvaajana Real Madridissa etenkin sen jälkeen, kun La Liga -jätti putosi Mestarien liigan puolivälieristä viime viikolla.

– Muutaman viikon päästä tiedämme, jos seurassamme tapahtuu valmentajanvaihdos. Meidän on oltava valmiita kaikkeen, Carro kertoi maanantaina.

– Meillä on herrasmiessopimus. Jos joukkue jossa hän on pelannut tulee vastaan, istumme alas neuvottelemaan.

Alonso hyppäsi Leverkusenin peräsimeen lokakuussa 2022. Viime kaudella hän johdatti seuran sensaatiomaisesti Bundesliigan mestaruuteen ilman ainuttakaan tappiota sarjassa. Lisäksi Leverkusen on voittanut hänen alaisuudessaan Saksan cupin, Supercupin ja sijoittunut toiseksi Eurooppa-liigassa, missä se hävisi finaalissa Atalantalle.

– Jos häntä kohtaan on kiinnostusta toisesta seurasta ja hän on itsekin kiinnostunut, niin meidän suhteemme puolesta voimme keskustella. Se ei ole meidän toiveemme, mutta päätös on tehtävä kolmen tai neljän viikon kuluessa; emme voi odottaa kauden loppuun asti, Carro lisäsi.

Suomalaisvahti Lukas Hradeckyn kipparoima Leverkusen on tällä hetkellä kahdeksan pisteen päässä sarjakärki Bayernista, kun kautta on jäljellä neljä ottelua. Bayern pudotti joukkueen Mestarien liigasta jo neljännesvälierissä.