Lukas Hradeckyn pomolta merkittävä päätös – antoi kylmää kättä Bayern Münchenille ja Liverpoolille

Alonso on tehnyt hurjaa jälkeä Leverkusenin peräsimessä tällä kaudella. Leverkusen johtaa Saksan Bundesliigaa peräti kymmenen pisteen erolla ennen Bayern Müncheniä. Sen lisäksi Leverkusen eteni jatkoon UEFA:n Eurooppa-liigassa.

– Haluan auttaa joukkuetta ja haluan kehittää pelaajia. Täällä on erittäin hyvä seurajohto ja kaikki on kunnossa. Olen yhä varsin nuori valmentaja ja minun mielestäni tänne jääminen on paras ratkaisu tulevaisuuttani ajatellen. Pohdin tätä tovin ajan ja olen tästä täysin varma, Alonso totesi päätöksestään.