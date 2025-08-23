Bayern Müncheniltä murskaava alku kauteen – Harry Kane hurjasteli heti hatullisen

Bayern München aloitti Bundesliiga-kautensa murskaavasti.
Julkaistu 23.08.2025 07:33
Saksan Bundesliigan hallitseva mestari Bayern München aloitti uuden kautensa murskaavasti, kun se kaatoi RB Leipzigin tylysti 6–0.

Isäntäjoukkue Bayern mätti jo avauspuoliajalla kolme maalia vierailijansa verkkoon. Michael Olise osui kahdesti ja ensimmäisen pelinsä Bundesliigassa pelannut Luis Diaz onnistui kertaalleen.

Toisella jaksolla esiin astui Bayernin tähtihyökkääjä Harry Kane, joka takoi kauden avausottelussa heti hattutempun.

Kolmannen kautensa Bundesliigassa aloittanut Kane on voittanut liigan maalikuninkuuden jo kahdesti perättäin.

Loppulukemat olivat RB Leipzigin kannalta tylyt 0–6.

