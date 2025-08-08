Lukas Hradecky: Jättisiirto jysähti

Lukas Hradecky pelaa tulevalla kaudella AS Monacon maalilla.2025 Rene Nijhuis/MB Media
Julkaistu 08.08.2025 13:37

Suomen jalkapallomaajoukkueen maalivahdin Lukas Hradeckyn siirto Ranskan liigan AS Monacoon on varmistunut, uutisoi futistoimittaja Fabrizio Romano.

Monaco on hieronut kauppoja saksalaisseura Bayer Leverkusenin kanssa viikkojen ajan. Torstaina saksalainen Bild-lehti kertoi Hradeckyn käyneen jo Monacon lääkärintarkastuksessa.

Toimittaja Romano tietää Hradeckyn tehneen Monacon kanssa kaksivuotisen sopimuksen, jossa on lisäksi yhden vuoden optio jatkosta. Ruhtinaskunnan ylpeys maksaa Leverkusenille suomalaisesta vähintään kaksi miljoonaa euroa, mutta lopullinen siirtosumma voi nousta lisäosineen kolmeen miljoonaan.

