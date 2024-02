Huuhkajat-tähti Lukas Hradeckyn seurassa kuohuu – jättiseurat ilmiövalmentajan perässä

Ex-pelaajahuippu Alonso tuli Leverkuseniin lokakuussa 2022, jolloin joukkue majaili putoamisviivan tienoilla. Tällä kaudella Leverkusen on ollut koko eurooppalaisen jalkapallokentän ilmiöseura. Se kun ei ole hävinnyt vielä kertaakaan.

Se on matkalla seuran ensimmäiseen Bundesliigan mestaruuteen, ja Alonso on noussut hyvin halutuksi luotsiksi. Mediaväitteiden mukaan häntä havittelevat kesällä Saksan jalkapallojätti Bayern München ja englantilaissuuruus Liverpool. Myös espanjalaisseura FC Barcelona ja toinen brittijoukkue Chelsea ovat olleet huhuissa esillä.

– Tärkein asia päävalmentajille on tuntea olonsa hyväksi ja tuntea, että ovat oikeassa paikassa. Xabi tietää, mitä hänellä on täällä, ja on puhunut siitä paljon. Olen asian suhteen rauhallinen ja optimistinen, Rolfes sanoi Frankfurter Rundschau -lehdelle.