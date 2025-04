Yksi törmäsi autolla, toinen ampui – kaksi vangittu vakavasta ABC-selkkauksesta

Poliisi kertoo uutta tietoa tapahtumista.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut kaksi henkilöä perjantaiaamuna Alajärven ABC-huoltamon parkkipaikalla tapahtuneeseen tilanteeseen liittyen.

Oikeus vangitsi miehen ja naisen todennäköisin syin tapon yrityksestä epäiltyinä.

Kolmannen tapaukseen liittyvän miehen oikeus taas vapautti. Häntä epäillään ainoastaan oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

MTV Uutisten tietojen mukaan Alajärven ABC:n pihalla ammuttiin perjantaiaamuna. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Harri Teivaanmäki vahvistaa asian.

– Yhden henkilön päälle on ajettu autolla. Kuljettaja on vangittu. Toinen henkilö taas on ampunut yhtä henkilöä ja hänetkin on vangittu tapon yrityksestä, Teivaanmäki sanoo.

Teivaanmäen mukaan yliajon uhriksi joutunut henkilö sai vakavia vammoja ja on yhä sairaalahoidossa. Ammutuksi tullut henkilö taas selvisi pienemmillä vammoilla.

Poliisi sai tiedon perjantain tapahtumista hätäkeskuksen kautta vähän ennen seitsemää. Poliisi oli paikalla nopeasti useiden partioiden voimin.

Rikos tapahtui Alajärven ABC:n pihalla.