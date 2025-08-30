Koulun uimaopetuksesta hälyttävä merkki

Kesän aikana uimataidottomuus on ollut useasti esillä, sillä hukkumistilastot puhuvat karua kieltä uimataidon heikkenemisestä.

Suomen Kuntaliiton tuoreesta kyselystä ilmenee, että lasten ja nuorten uimataidon oppimista vaikeuttavat erityisesti pitkät etäisyydet uimahalleihin, allastilojen riittämättömyys ja uimaopettajien vähäinen saatavuus.

Monilla pienillä paikkakunnilla ei ole omaa uimahallia lainkaan, ja oppilaiden kuljetusmatkat opetukseen voivat venyä jopa sadan kilometrin mittaisiksi.

Uimaopetuksesta ollaan pois

Lisäksi kyselyssä nousi esiin, että erityisesti yläluokilla olevien oppilaiden poissaolot uimaopetuksesta ovat lisääntyneet, mikä vaarantaa uimataidon kehittymistä juuri siinä vaiheessa, kun sen tulisi olla jo vakiintunut.

– Se on vähän hälyttävä merkki, että sieltä koulun uimaopetuksesta ollaan poissa. Jos ei käytetä aikaa siihen harjoitteluun, eikä osallistuta vielä siihen uimaopetukseen. Kyllähän se kertoo siitä, että silloin sitä taitoa on myös vaikea saada, Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Sjöström kuvaa.

Kyselyyn vastanneet nostivat esille, että vanhemmat myötäilevät lapsia jopa liiaksi ja hakevat herkästi poissaoloa opetuksesta.

Erilaiset kulttuuritaustat vaikuttavat uimataitoon

Kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien uimataidoissa on eroa Sjöströmin mukaan.

– Kyllä siinä on eroa. Siihen selkeästi ollaan mielestäni lähdetty nyt tarttumaan, mutta työtä pitää vielä tehdä.

Kyselyssä nousi esiin esimerkiksi kulttuurisia esteitä osallistumiselle. Osa oppilaista tarvitsee yksityisyyttä tai erillisiä tiloja, mikä voi estää osallistumista. Oppilaiden tuen tarpeet tulisi huomioida opetusryhmien muodostamisessa.

Sjöströmin mukaan olisi myös tärkeää, että vanhemmilla olisi hyvä uimataito.

– Vanhempienkin uimataito on todella isossa roolissa. Kun vanhemmat osaavat uida, niin se tukee sitä, että lapsetkin oppivat uimaan.

Oulussa on jo pitkään panostettu lasten uimataidon kehittymiseen monilla eri tavoin. Katso videolta, millä keinon kaupungissa ollaan saatu hyviä tuloksia aikaiseksi.