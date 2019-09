Ilmastoaktivisti Greta Thunberg on puhunut julkisuudessa avoimesti Aspergerin oireyhtymästään. Siitä on muodostunut kiistakapula monissa Thunbergin vaiheita koskevissa somekeskusteluissa.

Useimmiten sävy on ollut joko ilkkuva tai holhoava.

Eräs kohu nousi, kun Thunberg piti New Yorkiin rantauduttuaan pitkän lehdistötilaisuuden, jonka lopussa sekosi hetkeksi sanoissaan. Tilanteesta levinnyt videoleike poiki liudan pohdintoja siitä, miten "sairasta lasta käytetään hyväksi".

Erityisen mielenkiinnon kohteet tyypillisiä Asperger-henkilöille

Pähkinänkuoressa kyseessä on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa ihmisen vuorovaikutustaitoihin ja siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman.

Toisaalta he voivat olla oikeudenmukaisia, ja heillä on kyky kiinnittää huomiota yksityiskohtiin. Asperger-henkilöillä on usein myös kyky kiinnostua perinpohjaisesti poikkeuksellisista asioista.