Koululainen yritti puukottaa toisia peruskoulussa Kotkassa

Teosta epäilty on alle 15-vuotias koulun oppilas. Hänen epäillään syyllistyneen törkeän pahoinpitelyn yritykseen.

– Esitutkinta on vielä alussa, mutta meillä on jo varsin hyvä käsitys siitä, mitä on tapahtunut, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Iida Rokka kertoo tiedotteessa.