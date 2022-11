Jungle Juice Barin perustaja Noora Fagerström ponnisti alkoholistiperheestä huipulle – mikä on menestyksen resepti?

Nykyään Fagerström on menestynyt yrittäjä. Fagerström loi Jungle Juice Bar -smoothieyrityksen ensimmäisestä smoothiesta alkaen itse. Ajan myötä hän teki yrityksestä ja itsestään menestystarinan. Hän kertoi tarinansa Viiden jälkeen -ohjelmassa .

Rankka lapsuus

– Se on tehnyt tietynlaisen suojakuoren. Tänä päivänä oikeastaan mikään ei hetkauta, Fagerström kertoo.

– Äiti on ollut aina rakastava, en ole kokenut olevani turvattomassa kodissa, Fagerström sanoo.

– Olen kiitollinen siitä, että hän on saanut kasvatettua minut tällaiseksi, koska asia voisi olla ihan toisin, Fagerström jatkaa.

Vaikea alku

Jungle Juice Bar on iso juttu Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa. Nimi on tarkoituksella englanninkielinen, ja sen voimin yritys on poikinut kansainvälistä menestystä.