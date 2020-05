Koulujen koronatapaukset eivät yllättäneet professoria – yleensä aikuiset tartuttavat lapsia, ei päinvastoin: “Aikuiset ovat tuoneet sen perheisiin”

Niin ikään Sipoossa sijaitsevassa koulussa on jouduttu tekemään erityisjärjestelyjä , koska liian moni henkilökuntaan kuuluva on altistunut koronavirukselle. Lähiopetusta ei pystytä järjestämään koulussa 4.-6. luokkalaisille.

– Ei varsinaisesti yllättänyt, koska tässä on kyse suuresta määrästä oppilaita ja henkilökuntaa, joka on koulut aloittanut. Kyllä yksittäistapauksia näillä alueilla, joilla tämä epidemia on aktiivinen, on ollut ihan odotettavissa.