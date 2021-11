Koronatartuntoja nyt eniten lasten ja nuorten ikäryhmissä – espoolaisrehtori: "Tämä on aikamoinen keitos hallittavaksi".

Viimeisten kahden viikon aikana 10-vuotisikäryhmistä eniten koronatartuntoja on todettu 10–19-vuotiailla ja toiseksi eniten alle 10-vuotiailla.

Yksi paikoista, jossa koronatartuntoja on viime aikoina ollut runsaasti, on Hansakallion koulu Espoossa.

Jatkotartunnat ovat lapsilla suhteellisen harvinaisia ja THL:n mukaan alle 12-vuotiaiden ikäryhmässä tartunnanlähteenä on lähes poikkeuksetta oma perhe ja jatkotartunnan riski esimerkiksi kouluissa on pieni.

– Oppilaamme käyvät välitunneilla, liikkuvat koulurakennuksessa, viettävät aikaa iltapäiväkerhoissa ja meillä toimii koulu-uinnit kuljetuksineen. On paljon tilanteita, joissa oppilaat ovat vapaamuotoisesti hyvinkin lähellä keskenään.

Kokonaisia luokkia ei lähtökohtaisesti määrätä karanteeniin

Koska jatkotartunnat ovat kuitenkin lapsilla paljon aikuisia harvinaisempia, THL:n yleinen ohjeistus on tällä hetkellä, ettei kaikkia tartuttavana koulussa olleen luokkatovereita määrättäisi karanteeniin, vaan lasten todelliset lähikontaktit kartoitettaisiin ja vain lähikontaktissa olleet määrättäisiin karanteeniin.

– Monet vanhemmat ovat kovin kiitollisia siitä, että lapsi ei ole viidettä kertaa karanteenissa. Aika kuormittavaa sekin on perheille ollut, Valtonen sanoo.

Jääskeläinen kuitenkin huomauttaa, että vaikka tavoite on hyvä, on tilanteita, joissa koko luokka päätyy kuitenkin lopulta karanteeniin jatkotartuntojen ja altistumisten vuoksi.

– Jos meillä on näitä tilanteita edes jonkin verran, että viranomainen on päätynyt sitten kuitenkin asettamaan koko luokan karanteeniin, niin koko hyvä tavoite on mennyt mukkelis makkelis, Jääskeläinen kiteyttää.