Kouluihin uusia keinoja kiusaamisen kitkemiseksi: kiusaajalle porttikielto kahdeksi päiväksi – OAJ kaipaa myös opettajamitoituksia

– Valitettavasti yhdellä keinolla ongelmat eivät hoidu vaan meillä on koitettu löytää monet palaset, joilla kiusaamista voidaan vähentää.

Tämän ajan lapsi tai nuori on kuitenkin tukitoimien piirissä, jotta hän ei jää yksin. Saramo korostaa, että kiusaajalle ja kiusatulle pitää tarjota kaikki apu.

Tärkeimpänä opetusministeri pitää sitä, että koulun arjessa on läsnä paljon aikuisia. Tarkoituksena on lisätä ihmisten määrää, joilla on velvollisuus, työkalut ja koulutus puuttua kiusaamiseen. Myös opettajien koulutusta parannetaan.