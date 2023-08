Kouluväkivallan kitkemiseen on yksi lääke, kertoo opetusministeri MTV:lle: "Tarvitaan riittävästi aikuisia, ei vain koulujen tehtävä"

– Turvallisuus kouluissa on keskeinen osa hyvinvointia. Kiusaamiseen ja väkivaltaan tulee viipymättä puuttua, ministeri linjaa.

Lapsiasiavaltuutettu varoittaa kouluväkivallasta ja kuormituksesta: "Opettajien hätähuuto on suuri – he eivät kohta jaksa enää"

Yläasteikäisten kiusaamisen ja ahdistuneisuuden kokemukset ovat entisestään lisääntyneet, selviää THL:n kouluterveyskyselystä. SOS-ohjelmassa pohdittin sitä, miten on mahdollista, että kiusaamiseen ei vieläkään onnistuta puuttumaan.

– Kyllä tämä suoraan sanoen tuskastuttaa, koska Suomessa on kuitenkin hyvä ymmärrys siitä, että koulussa esiintyvä kiusaaminen, jota väkivallaksikin voi kutsua ja pitäisi kutsua, on erittäin vakava uhka lapsen ja nuoren mielenterveydelle. Meillä on vakavia esimerkkejä siitä, millaisiin tekoihin se voi johtaa.