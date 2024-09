Kodin siivoustuskan taustalla voikin olla ylijärjestys – tästä syystä ammattijärjestäjä Ilanan lelujen järjestely ei toiminut

Somen kauniit ratkaisut "valheellista ylijärjestämistä"

– Järjestyksen tarkoitus on palvella, tehdä elämä helpommaksi. Monet somessa järjestelyratkaisuna tarjotut asiat voivat olla valheellista ylijärjestämistä. Sehän näyttää tosi kauniilta, kun kuiva-aineet on purkitettu, alusvaatteet viikattu värijärjestykseen ja jääkaapissa vihannekset ovat kaikki omissa laareissaan, mutta se on sellaista silmänpalvontaa, Aalto sanoo.