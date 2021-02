Kaupan alalta on hävinnyt kahdessa vuodessa 25 000 työpaikkaa – osa kaupoista teki kovaa tulosta koronavuonna, osa oli ahtaalla

– Näkymät ovat positiiviset. Uskomme pystyvämme kasvattamaan myyntiä. Olemme kuitenkin antaneet laajan tulosohjeistuksen, koska pandemia on vielä päällä ja se luo ennustamiseen epävarmuutta, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Kesko ennustaa liikevoittonsa olevan 520-620 miljoonan kokoinen tänä vuonna eli tulosohjeistuksessa on Helanderin sanoin laajuutta.

Vaatekauppa kärsi

Työpaikkoja kadonnut

Verkkokauppa kasvoi huomattavasti enemmän viime vuonna kuin aiemmin. Kasvua oli 18 prosenttia, kun 2010-luvulla kasvuvauhti on keskimäärin ollut kymmenen prosenttia.

Kaupan alan pärjäämisessä on kyse tuhansista työpaikoista. Kahden viime vuoden aikana vähittäiskaupan työllisyys on kutistunut 25 000 työllisellä, eikä merkittävää kasvua ennusteta lähivuosille.

Taustalla on Kaupan liiton mukaan myös pitkään jatkunut kehitys, jossa yritysten määrä on pienentynyt esimerkiksi kansainvälisten ketjujen vallattua markkinoita ja uusia yrityksiä on perustettu aikaisempaa vähemmän.