Korona-aikana verkkokauppa on menestynyt - Verkkokauppa.com kertoo liikevaihtonsa kasvaneen alkuvuonna

– On todennäköistä, että nykyinen yhden prosentin vauhti Suomen kivijalkakaupan siirtymisessä verkkoon tulee kiihtymään. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12–13 prosenttia, mikä on edelleen vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, Verkkokauppa.comin katsauksessa todetaan.