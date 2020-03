HS: Hilkka ja Juhani menettivät kaikki säästönsä kansainväliselle petostehtaalle – huijari tyhjensi tileiltä 72 000 euroa

Huijari tyhjensi tilit kokonaan

Ainakin kuutta suomalaista huijattu

Huijauksen kohteeksi on joutunut laajan toimittajien tekemän yhteistyöselvityksen perusteella myös muita suomalaisia. Tietoja firmasta ja sen toiminnasta on saatu yrityksessä työskennelleen tiedonantajan kautta. Hän on toimittanut toimittajayhteistyölle paljon erilaista materiaalia, muun muassa salaa kuvattuja videoita sekä listan, josta ilmenee huijatuksi joutuneiden ihmisten nimiä. Lista on vain otos huijauksen uhreista, mutta listalla on ainakin kuusi nimeä Suomesta.