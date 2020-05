Koronavirusepidemia taittumassa Australiassa – suurimmassa osavaltiossa ensimmäinen nollan tartunnan päivä

Australiassa on todettu yhteensä reilut 6 900 koronavirustartuntaa, joista Uudessa Etelä-Walesissa reilut 3 000. ABC:n mukaan koko maan tapauksista lähes 90 prosenttia on jo parantunut viruksesta.

Pahimmillaan maaliskuun loppupuolella osavaltiossa todettiin yli 200 uutta tartuntaa päivässä. Viime viikkoina tartuntoja on tullut enää muutamia päivää kohden, ja niistä suuri osa on todettu sydneyläisessä hoitokodissa puhjenneessa tautiryppäässä.