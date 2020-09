Australian rajat pysyvät kiinni vähintään kolme kuukautta: Osa maasta pidetään suljettuna jopa kaksi vuotta

Uudessa-Seelannissa ensimmäinen koronakuolema kuukausiin

Uudessa-Seelannissa on vahvistettu 1 764 koronavirustartuntaa ja siihen liittyviä kuolemia on 23. Viiden miljoonan asukkaan maassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia on neljä.

Australian viranomaisten mukaan maassa on vahvistettu yli 26 000 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan 737. Miljoonaa asukasta kohti 25 miljoonan asukkaan Australiassa on koronavirukseen liittyviä kuolemia 29. Suomessa vastaava luku on 61.