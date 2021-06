Delta-muunnos pääsi livahtamaan Australiaan – saarivaltiossa ryhdytty tiukkoihin rajoituksiin

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta kuukausiin, kun koronatartuntoja on ilmennyt samaan aikaan monessa osassa Australiaa.

Tartuntoja vuotanut hotellikaranteeneista

Uusi-Seelanti on laittanut ainakin tiistaihin asti kokonaan jäihin Australian kanssa solmitun matkustuskuplan, joka on mahdollistanut matkustamisen maiden välillä ilman karanteenia.

"Luulen, että olemme astumassa uuteen vaiheeseen"

Kritiikkiä hitaasta rokotustahdista

Our World in Data -tilastosivuston mukaan Australian väestöstä vasta noin 24 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, ja alle viisi prosenttia on täysin rokotettu.