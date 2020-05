Nolla koronatartuntaa! Kiinassa, Australiassa ja Uudesta-Seelannissa ei uusia tartuntoja

Australiassa on todettu yhteensä reilut 6 900 koronavirustartuntaa, joista Uudessa Etelä-Walesissa reilut 3 000.

Viime viikkoina tartuntoja on tullut enää muutamia päivää kohden, ja niistä suuri osa on todettu sydneyläisessä hoitokodissa puhjenneessa tautiryppäässä. Useimmissa Australian osavaltioissa uudet tartunnat ovat olleet viime aikoina lähes nollissa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Australiassa kuollut 97 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohden kuolleita on neljä, kun Suomessa vastaava luku on 50.