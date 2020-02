Koronavirus riivaa jopa hääpukubisnestä – ensi vuoden häämekon hankinnan kanssa on jo kiire: "Tilanne pahenee, elleivät asiat palaudu pian ennalleen"

Koronavirusepidemia näyttäisi vaikuttavan kovakouraisesti myös hääpukubisnekseen. Syykin on hyvin yksinkertainen: Kiina on ollut jo useita viikkoja eristettynä muusta maailmasta. Kiinalaisten tehtaiden sulkeminen on vaikuttanut myös globaalisti, sillä ovathan monet maat riippuvaisia Kiinasta.