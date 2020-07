Koronavirus on jyllännyt maailmalla jo kuukausia – tässä viisi mysteeriä, jotka ovat yhä selvittämättä

Ensimmäiset raportit koronavirustartunnoista levisivät maailmalle joulukuussa 2019. Nyt yli puoli vuotta myöhemmin koronaviruksesta on tullut valtava, koko maailmaa koskettava terveysuhka. Vahvistettuja tartuntoja on todettu jo yli 10 miljoonaa.

Tutkijat ovat pyrkineet selvittämään parhaansa mukaan virukseen liittyviä kysymyksiä ja arvoituksia. Työn alla on myös rokote, jonka avulla pandemiaan toivotaan helpotusta.

Tutkimusta geeneistä ja immuniteetistä

Nature-lehti uutisoi heinäkuun alussa viidestä asiasta, joita koronavirusepidemiasta ei vielä tiedetä. Yksi suurimmista mysteereistä on se, miksi osa tartunnan saaneista sairastuu vakavasti ja jopa kuolee tautiin, samalla kun osa selviää lievin oirein.

Tutkijat ovat yrittäneet ratkoa myös immuniteettiin liittyviä kysymyksiä. Tämänhetkisen käsityksen mukaan koronaviruksen sairastanut saa immuniteetin taudille. Epäselvää on kuitenkin esimerkiksi se, kuinka pitkään immuniteetti kestää.

Onko viruksesta jo olemassa mutaatioita?

Lehden esittämä kolmas epäselvyys koskee sitä, onko koronaviruksesta liikkeellä huolestuttavia mutaatioita. Mutaatioilla on mahdollisuus esimerkiksi vähentää rokotteiden tehokkuutta muuttamalla vasta-aineiden ja T-solujen kykyä tunnistaa taudinaiheuttaja.

Epäselvää on myös se, kuinka tehokkaita mahdolliset rokotteet koronavirusta vastaan tulevat olemaan. Lehti arvioi, että tehokas rokote saattaa olla ainoa keino selättää koronavirus.

Maailmanlaajuisesti kehitystyössä on tällä hetkellä noin 200 rokotetta. Niistä noin 20 on kliinisissä tutkimuksissa eli rokotteilla tehdään kokeellisia tutkimuksia ihmisiin.

Tärkein kysymys yhä avoinna

Vaikka koronavirus on ollut maailman tiedossa jo puolen vuoden ajan, tärkein kysymys virukseen liittyen on yhä avoinna. Monet tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että koronavirus on lähtöisin lepakoista. Tutkijoiden mukaan viitteitä löytyy sille, että virus olisi saattanut tarttua ihmiseen jonkun toisen ”välikäden” kautta.