Koronavirus levisi jälleen uuteen maahan: Algeria vahvisti ensimmäisen tapauksen – Saksassa jo toinen tartunta

Virusta kantoi maahan saapunut italialaismies, joka pistettiin heti karanteeniin, maan terveysviranomaiset kertovat.



Koronavirustunnoista kerrottiin tiistaina myös uusissa Euroopan maissa.



Saksassa vahvistettiin jo toinen tartunta. Etelä-Saksassa asuva mies oli palannut kotimaahansa Milanosta.



Myös Itävallassa varmistui kaksi tartuntaa – Sveitsissä ja Kroatiassa yksi kummassakin.



Itävallassa kaksi koronavirustartunnan saanutta on karanteenissa sairaalassa Innsbruckissa Tirolin osavaltiossa



Mediatietojen mukaan toinen sairastuneista on italialainen nainen, joka on työskennellyt hotellissa vastaanottovirkailijana. Toinen sairastunut on naisen kumppani.



Kenenkään ei sallita poistua tai saapua hotelliin, kunnes on selvitetty, keiden kanssa nainen on ollut kontaktissa, kertoivat Tirolin viranomaiset uutistoimisto AFP:lle.



Naisen asuinpaikka Innsbruckissa on myös eristetty.



Italiassa eniten tartuntoja Euroopassa



Viruksen pahimpana keskittymänä Italiassa pidetään tällä hetkellä kuutisenkymmentä kilometriä Milanosta etelään sijaitsevaa Codognon kaupunkia.



Codogno ja kymmenen muuta kaupunkia Lombardian alueella on eristetty viruksen vuoksi.



Italiassa on todettu jo yli 320 tartuntaa, ja 11 ihmistä on kuollut. Tartuntojen määrä on Italiassa ylivoimaisesti suurin Euroopassa.



Tiistaina viranomaiset kertoivat, että koronavirus on levinnyt myös Toscanaan ja Sisiliaan.



Kaikki Italiassa kuolleet ovat olleet joko iäkkäitä tai heillä on ollut joku aiempi sairaus.



Etelä-Koreassa eniten tartuntoja Kiinan ulkopuolella



Etelä-Korean pääministeri Moon Jae-in on sanonut pitävänsä maan koronavirustilannetta erittäin vakavana. Maassa on todettu jo liki 900 tartuntaa, mikä on enemmän kuin missään maassa Kiinan ulkopuolella.



– Tilanne on hyvin vakava, mutta tulemme saavuttamaan voiton viruksen vastaisessa taistelussa, pääministeri vakuutti vieraillessaan Deagussa, joka kuuluu pahimmin viruksesta kärsineisiin kaupunkeihin.



Yli 80 prosenttia tartunnoista on ollut Deagussa ja sen naapurimaakunnassa Pohjois-Gyeongsangissa.



Iranissa maan apulaisterveysministerillä on todettu koronavirus. Ministeri Iraj Harirchi oli paikalla maanantaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, jossa hän hikoili voimakkaasti ja yski toistuvasti.